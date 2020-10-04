İran'da korona kısıtlamaları geri geldi

İran'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar geri geldi.

Tahran'da dün hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapatıldı. Başkent Tahran'da sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, maske taktı.

Kaynak: AA