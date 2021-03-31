İran'da koronadan 96 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1288'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 885 bin 564'e çıktığını aktaran Lari, 96 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 665 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 970'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 617 bin 333'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 821 bin 847 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 32 şehrin "kırmızı", 85 şehrin "turuncu", 272 şehrin "sarı" ve 59 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.