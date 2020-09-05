İran'da Kovid-19'a rağmen okulların açılması eleştirilere neden oldu

Ülke çapında Kovid-19 nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin salgın tehlikesi gölgesinde, 7 aylık aranın ardından bugün tekrar başlamasına ülkede birçok kesim karşı çıktı.

İran medyasına göre, eski Eğitim Bakanlarından Murtaza Haci, Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai'ye hitaben yazdığı mektubunda çocukların okula başlatılmasındaki ısrarı anlayamadığını belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hükümetinde görev alan eski bakan, "Okullarda öğrencilerin varlığını ısrarla isteyerek, ailelerin kaygısını artırmanın nedenini anlayamıyorum. Allah korusun, bir kişi için dahi sorun çıkarsa, ülkenin başı derde girecek ve geniş kapsamlı protestolar için bahane elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

Sağlık personellerinin de konuyla ilgili kaygılarını dile getirdiğini hatırlatan Haci, hükümetin çelişkili söylemlere sahip olduğunu savundu.

Haci, mektubunda "Halkı yolculuktan alıkoyuyoruz ama 14 milyon öğrenci de okullara gitsin diyoruz. Aşure törenlerinin kapalı mekanlarda gerçekleşmemesi için ısrar ediyoruz ama çocukları sınıfların içine götürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eski bakan, olumsuz sonuçlar alınmadan okullarda fiziki varlığın sonlandırılmasını ya da derslere katılımın gönüllülük esasına dayalı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Sağlık personeline daha fazla hasta yükü oluşturacak"

İran Tabipler Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferhandi ise Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai'ye hitaben yazdığı mektupta kararın, öğrenci ve ailelerinin sağlığı ile uyumlu olmadığını ve sağlık personeline daha fazla hasta yükü oluşturacağını kaydetti.

Zaferhandi, kararın gözden geçirilmesini ve eğitim için internet ortamından daha fazla istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kovid-19 ölümlerinin çok feci görüntülerine şahit olduk"

Tahran'da bulunan ve ülkenin önde gelen üniversitelerinden Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doktor Muhammed Rıza Haşimiyan da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda çocukların salgına yakalanmadığı algısının yanlış olduğunu, onların da rahatlıkla hasta olabileceğini aktardı.

Haşimiyan, "Kovid-19 ölümlerinin çok feci görüntülerine şahit olduk. Bunları, yetkililer görmüş olsaydı okulların açılmasına izin vermezlerdi." dedi.

"Şaka gibi duruyor"

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyar ise özellikle yaşı daha küçük olan çocukların sağlık ve hijyen önlemlerine uymasının mümkün olmadığını söyleyerek, kararı eleştirdi.

Şehriyar, "Öğrencilerin sağlığı konusunda son derece endişeliyiz. Özellikle alt sınıflardaki öğrencilerin sağlık önlemlerine uyacaklarını düşünmemiz daha çok şaka gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

İranlı sosyal medya kullanıcıları ise gün boyu yaptıkları paylaşımlarla hükümetin aldığı kararın yanlış olduğunu belirterek karardan dönülmesini talep etti.

Yeni eğitim yılı Kovid-19 gölgesinde başladı

Salgın nedeniyle ülke çapında 7 aydır kapalı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün ders başı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Tahran’daki Nucevanan Okulu’nda Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai’nin katıldığı açılış törenine video konferans yöntemiyle eşlik etmesi ülkede birçok kişi tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

İran'da bugün itibarıyla 110 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 22 bin 154'e, toplam vaka sayısı ise 384 bin 666'ya yükseldi.

Kaynak: AA