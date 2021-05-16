İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 77 bine yaklaştı
İran'da açıklanan güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 303 kişi daha yaşamını yitirdi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1787'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 751 bin 166’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 936 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 337'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 226 bin 122’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 18 bin 787 oldu.
İran'da toplam 2 milyon 269 bin 753 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 899 bin 22 kişiye aşının ilk dozunun, 370 bin 731 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 269 bin 753 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.