İran'da Kovid-19 nedeniyle 115 kişi daha yaşamını yitirdi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 83 bin 588’e ulaştı.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 820 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1397'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 150 bin 949’a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 115 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 588 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 219'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 809 bin 595’e ulaştığı aktarıldı.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 67 bin 205 oldu.
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 415 bin 864 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 127 bin 886 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 543 bin 780 doz aşı uygulandığı bildirildi.
AA