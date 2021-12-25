İran'da Kovid-19 nedeniyle 42 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1121 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 265'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 182 bin 905'e çıktığı ülkede, 42 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 348 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 781 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 116 milyon 39 bin 355 doz aşı uygulandı.