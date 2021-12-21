İran'da Kovid-19 nedeniyle 43 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 413 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 376'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 175 bin 782'ye yükseldiği ülkede, 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 167'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 835 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 113 milyon 456 bin 751 doz aşı uygulandı.