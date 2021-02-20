İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi daha öldü

İran'da son açıklanan verilere göre ülke genelinde Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 409 oldu.

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi daha öldü

İran Sağlıkı Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülke genelinde Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 409 oldu.

Son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

AA

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