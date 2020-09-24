İran'da Kovid-19 vakaları eylülde en üst seviyeye çıktı

İran'da mart ve hazirandaki yükselişin ardından ağustos sonlarına doğru düşüşe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları eylülde zirve yaptı.

Ülkede mart ayında yükselen ve mayısta düştükten sonra haziranda tekrar artan Kovid-19 vakaları en son ağustos sonlarına doğru azaldı ancak eylül ayında en yüksek sayıları gördü. Sonbaharda grip salgını da beklendiği için Kovid-19'un çok daha tehlikeli hale gelmesinden endişe ediliyor.

Vaka artışları önemli oranda ağustos sonlarındaki muharrem etkinlikleri ve eylül başındaki ilkokul, ortaokul ve liselerin açılmasına bağlanırken sağlık yetkilileri üçüncü dalga uyarısında bulunuyor.

Kovid-19 salgınındaki artışlar üzerine AA ekibi, başkent Tahran'da sokağın nabzını tuttu.

İran halkı, vaka artışlarını sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi sağlık kurallarına uyulmaması, okulların açılması ve muharrem törenlerine bağlıyor.

- "Mezhebi törenlerin düzenlenmesi vakaların artışına neden olmuştur"

Maske ve diğer sağlık kurallarına riayet edilmesini isteyen eğitimci İbrahim Kanavati, hükümetin kısıtlamaları geri getirmesini, yasaklar uygulamasını ve iş yerlerini kapatmasını doğru bulmadığını söyledi.

Okulların açılmasını da eleştiren Kanavati, mevcut şartlarda uzaktan eğitimin daha iyi olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Okullar açılması, mezhebi törenlerin düzenlenmesi vakaların artışına neden olmuştur. Hükümetin yasak uygulamasına ve iş yerlerini kapatmasına karşıyım. Çünkü yaşam için ekonomik çarkın dönmesi lazım. Halkımızın sağlık kurallarına uyması ve hijyene dikkat etmesi artık bir kültür haline gelmelidir."

- "Vakaların tekrar artmasının nedenlerinden biri okulların açılmasıydı"

Tahranlı Rukiye Selimi de halkın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamasından yakınarak, "Vakaların tekrar artmasının nedenlerinden biri okulların açılmasıydı. Koronaya yakalanmış öğretmenler okula gitti ve diğerlerinin de yakalanmasına neden oldu." görüşünü paylaştı.

Salgının kontrol altına alınması için hükümetin kısıtlamaları geri getirmesini isteyen Selimi, insanların çok yakın temas halinde olmasını eleştirdi.

- "Hükümet kısıtlamaları geri getirmelidir"

Zeyneb Rizayi de karşılıklı olarak halkın ve hükümetin salgına karşı bazı adımlar atması ve iş birliği yapmasını gerektiğini belirtti.

Rizayi, "Toplu taşıma araçlarında çok fazla izdiham yaşanıyor. Halk gerekli gereksiz dışarı çıkıyor ve büyük bir yoğunluk oluşuyor, korona da bu yüzden artıyor. Okullar kapalı olmalı. Okullar açılınca tüm sorunlarımız çözülecek mi? Hükümet kısıtlamaları geri getirmelidir, çünkü bu kadar insanın hepsi zorunlu olarak mı dışarı çıkmıştır?" dedi.

Ahmed Zerabadi ise vaka artışlarının halkın dikkatsizliğinden kaynaklandığını ifade ederek, okulların kapalı kalması ve eğitimin online yapılması gerektiğini söyledi.

Ürünlerin açık değil kapalı olarak paket halinde satılması gerektiğini dile getiren Zerabadi, "Hükümet sürekli 'şunu yaptık, bunu yaptık' diyor fakat bu sadece laftadır. Esnaf toza ve kire daha fazla dikkat etmelidir. Mallarını dışarı koyuyorlar ve tüm kir toz üzerine geliyor, sonra vatandaş onu alınca hasta oluyor." diye konuştu.

Kovid-19 İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi, ardından tüm ülkeye yayıldı.

Salgında günlük vaka sayısı 30 Mart'ta 3 bin 186'ya ulaştı. Alınan tedbirlerle günlük vaka sayısı 2 Mayıs'ta 802'ye düştü, 4 Haziran'da tekrar 3 bin 574'e yükseldi.

Ülkede 31 Ağustos'ta 1642'ye düşen günlük vaka sayısı 22 Eylül'de salgının başından bu yana zirve yaparak 3 bin 712 olarak kaydedildi. Dün ise 3 bin 605 oldu.

Günlük can kayıpları ise eylül başında 101 olurken dün 184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, eylül başında yaptığı açıklamada, insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında, 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 14:12