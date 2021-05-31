İran'da Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak "birkaç ılımlıdan biri" olarak gösterilen Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati'yi görevden aldı.

Hemmati, cumhurbaşkanı olmak için bankadaki görevine son verilmesi gerektiği yönündeki kararı kabul ettiğini söyledi.

2018'de Merkez Bankası Başkanı olarak atanan teknokrat Hemmati, yedi başkan adayından biri. Anayasa Koruma Konseyi, seçim sürecinde çok sayıda kişinin adaylığını geri çevirdi.

İran medyası, bankanın başkan yardımcısı Akbar Komeijani ve Bütçe ve Planlama Teşkilatı başkan yardımcısı Hamid Pourmohammadi de dahil olmak üzere, Hemmati'nin yerine geçebilecek birkaç olası adayın bilgisini paylaştı.

"Ruhani'nin kararıyla ilgili sorunum yok"

Clubhouse sosyal medya uygulamasında bir tartışmada Hemmati, Ruhani'nin kendisine, cumhurbaşkanı adayı olmak isterse "para ve döviz kuru politikalarını etkilediği için" bankadaki görevine son vermek zorunda kalacağını söylediğini aktardı. Hemmati, Ruhani'ye "bu kararıyla ilgili bir sorunu olmadığını" ilettiğini kaydetti.

Seçimin, İran'ın genel siyasi ve diplomatik gidişatı üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Yeni cumhurbaşkanı, İran ekonomisini dünyaya açma kampanyasıyla iki kez seçilen ve görevini bırakacak olan Ruhani'nin yerini alacak.

Ruhani'nin ABD'nin nükleer anlaşmayı terk edip yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından sınırlı bir başarı elde ettiği yorumları yapılıyor.

Onaylanan cumhurbaşkanlığı adayları arasında eski nükleer müzakereci Saeed Jalili, İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rezai ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi yer alıyor.

Kaynak: Euronews