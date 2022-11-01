İran'da öğrenciler sokaklarda

Ülkenin, Şehrud Teknoloji, Zehra, Tebriz Tıp Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Tahran Şehid Beheşti, İslami Azad, Melayer, Erak, Ahvaz Şehid Çamran, Şiraz, Buşehr Tıp Bilimleri, İslam Şehr İslami Azad, Kürdistan, Azerbaycan Şehid Medeni, Senendec Azad, Gilan, Nasıruddin Tusi ve Nuşirevan Teknoloji üniversitelerinde öğrenciler protesto gösterisi düzenleyerek gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi, yönetim aleyhine sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Tahran’da bulunan Emir Kebir ve Allame Tabatabai üniversiteleri ile Batı Azerbaycan'da bulunan Urumiye Üniversitesi öğrencilerinin fakülteye girişinin yasaklanması ve okuldan uzaklaştırılmasının ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.