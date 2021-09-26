İran'da orman yangını: 200 hektar alan zarar gördü
İran'daki Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alan kül oldu.
Ortadoğu 26.09.2021, 13:41
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Gülistan eyaleti doğal kaynaklar kurumu sorumlusu Abdurrahim Lütfü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kürtköy ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Lütfü, İran'ın en büyük ormanlık alanlarından biri olan Hirkani Ormanları'ndaki yangında 200 hektarlık alanın kül olduğunu aktardı.
Kaynak: AA
26
açık
Günün Anketi Tümü