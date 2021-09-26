İran'da orman yangını: 200 hektar alan zarar gördü

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Gülistan eyaleti doğal kaynaklar kurumu sorumlusu Abdurrahim Lütfü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kürtköy ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Lütfü, İran'ın en büyük ormanlık alanlarından biri olan Hirkani Ormanları'ndaki yangında 200 hektarlık alanın kül olduğunu aktardı.