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İran'da Petrol Bakanlığına bağlı şirkete operasyon

İran'da Petrol Bakanlığına bağlı şirkete yolsuzluk operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İran'da Petrol Bakanlığına bağlı şirkete operasyon

İran'da Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkete düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.  

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fars eyaletinde istihbarat birimleri tarafından düzenlenen operasyonda Petrol Bakanlığına bağlı bir şirketteki yolsuzluk çetesi çökertildi." denildi 

Petrol Bakanlığına bağlı kurumda yolsuzluk ve rüşvet ağı oluşturdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda ikisi üst düzey yönetici olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Kaynak: AA

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