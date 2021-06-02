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İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı

Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde yangın çıktı, tesiste faaliyet durduruldu.

Ortadoğu 02.06.2021, 20:59
İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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