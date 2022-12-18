İran'da petrol sektöründe işçiler greve gitti

Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarına göre, Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye liman kasabasındaki İran ulusal petrol şirketi NIOC işçileri, Petrol Bakanı Cevad Uci'yi kastederek "Yalancı bakan istemiyoruz!" sloganı attı.

Ücret ve emeklilik ikramiyesi artışı talep eden işçiler ayrıca, gelir vergisinin düşürülmesini ve vergi diliminin yükseltilmesini, sosyal hakların ve sağlık koşullarının yeniden düzenlenmesini istedi. NIOC şirketinin Aseluye'deki alt kuruluşu Pars Oil and Gas, dünyanın en büyük açık deniz doğalgaz yataklarından birini işletiyor.

Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'ndeki Geçsaran kentiyle Huzistan Eyaleti'nin yönetim merkezi Ahvaz ve körfez kenti Mahşehr'de de petrol işçileri iş bırakarak gösteri yaptı.

İlam Eyaleti'ndeki Mehran ve Razavi Horasan Eyaleti'ndeki Günabad kentlerindeki doğalgaz tesislerinde de grev yapıldı. Hark Adası'ndaki itfaiyeciler de eylemlere destek verdi.

Sözleşmeli Petrol İşçileri Örgütlenme Konseyi'nden yapılan açıklamada, 4. ayına giren rejim karşıtı gösterilere gönderme yapıldı:

Hepimiz biliyoruz ki idamlar ve baskılar daha çok köleleştirilmemize hizmet ediyor ve işçiler olarak acısını çekiyoruz.

Üniversite ve mahalle gençliği, kadınlar ve tarihi çarşılardaki esnafla birlikte petrol ve sanayi işçileri, İran toplumunun en dinamik kesimini oluşturuyor.

Bu arada, İran'da bankacılık sistemine 19 Aralık'ta siber saldırı yapılacağına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çok sayıda kişi hafta sonunda parasını çekmek için bankaların ATM cihazlarına gitti.

Kaynak: Independent Türkçe