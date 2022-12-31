İran'da polis, gösterilerde ölenleri anma törenine müdahale etti

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, şehir mezarlığında düzenlenen törene müdahale eden polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak toplananları dağıttı.

Silah seslerinin de duyulduğu müdahalede, aralarında kadınların da bulunduğu göstericiler, yönetim karşıtı slogan atarak tepki gösterdi.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ve Hengav İnsan Hakları Örgütü’nün sosyal medya paylaşımlarında, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetin tırmandığı ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü açıklamıştı.

İranlı yetkililer yaşamını yitirenlerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre de gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ülkede dördüncü ayına giren Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

Öte yandan ülkede bir süredir yoğun sokak eylemleri görülmezken, protestolar balkonlardan slogan atma şeklinde devam ediyor. Göstericiler daha çok anma törenleri için bir araya gelerek protestolarını sürdürüyor.