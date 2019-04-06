İran'da sel felaketinin bilançosu ağır

İranlı yetkililer tarafından "benzeri görülmemiş çapta" şeklinde nitelendirilen sel felaketinde yükselen su rekor düzeye ulaştı. Bin 900 ilçe, kasaba ve köy su ve çamur altında kaldı, yaklaşık 100 bin kişi devlet tarafından sağlanan barınaklara yerleştirildi.

İran Acil Durum Merkezi, mart ayının son günlerinde başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkede insani krize dönüşen felakette en büyük kayıp Fars eyaletinde yaşandı. Sel nedeniyle eyaletin yönetim merkezi Şiraz'da 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 3, Rezevi Horasan, Simnan, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zincan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 70 kişi yaşamını yitirdi. Sel, tarım alanlarının su altında kalmasına, geçimini hayvancılıkla sürdüren göçebelerin ve köylülerin ahırlarındaki on binlerce hayvanın telef olmasına neden oldu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Tarım Bakanlığı Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Musevi, son haftalarda ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selin 16 eyalette toplam 731 bin hektar tarım alanına zarar verdiğini belirtti. Tarım alanlarındaki zararın 47 trilyon riyali (yaklaşık 360 milyon dolar) aştığını anlatan Musevi, en büyük zararın 120 milyon dolarla ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde meydana geldiğini söyledi.

Ülkede askeri ve sivil kurumlar sel nedeniyle zarar gören halka yardımları ulaştırmak için seferber oldu. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin talimatıyla ülkedeki sondaj şirketleri de pompalarını kullanarak sel sularının yerleşim alanlarından tahliye çalışmalarına yardımcı oluyor.

Sel nedeniyle başta Gülistan, Loristan, Mazenderan ve Kuzey Horasan'da olmak üzere ülke genelinde 400'den fazla köprü tamamen yıkılırken yaklaşık 5 bin köprünün de kısmi zarar gördüğü bildirildi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, nehir ve göllerin çevresindeki yaklaşık 12 bin kilometrelik yolun su altında kaldığını ya da toprak kayması sebebiyle ciddi zarar gördüğünü söyledi. Bakanlık yetkilisi Şaban Ali Haveri de selin ülke alt yapısına verdiği zararın 150 milyon doları aştığını aktardı.

Sel felaketi nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan İran'a yardım için harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu. Türk Kızılay, pazartesi İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgesine insani yardım malzemeleriyle yüklü 5 tır gönderdi. Türk Kızılaya bağlı ekipler, İran Kızılayı ile ortak organizasyonda ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesine 320 ailenin ihtiyacını karşılayacak çadır, battaniye, hijyen seti ve mutfak malzemelerinden oluşan insani yardımları ulaştırdı.

Kızılay'ın yanı sıra Türkiye'den çeşitli insani yardım kuruluşları da bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin ardından şu ana kadar Almanya, İsviçre ve Kuveyt ülkeye insani yardım malzemeleri ulaştırdı. Avrupa Birliği de selzedelere yardım için 1,2 milyon avro bağışta bulundu.

İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinin yeniden şiddetli yağışın etkisine gireceğini duyurdu. Yağışların Huzistan, Kirmanşah, İlam ve Fars eyaletlerinde bazı noktalarda şiddetini artırarak sele sebebiyet verebileceği belirtildi.

Ülkenin batısındaki Huzistan eyaletinin Kriz Yönetimi Başkanı Kiyumers Hacızade, uyarının ardından eyaletteki 110 köyün sel tehdidi nedeniyle tamamen boşaltıldığını bildirdi.

Kaynak: AA