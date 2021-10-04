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İran'da şiddetli deprem

10 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Ortadoğu 04.10.2021, 11:34
İran'da şiddetli deprem

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesi olan deprem, yerel saatle 06.09'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, yaralananların olduğu ve bazı evlerin de hasar gördüğü aktarıldı.

AA

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#deprem #iran
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