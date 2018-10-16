İran'da sınır güvenliği tartışılıyor

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Cemali Nubendegani, sınır bölgelerindeki güvenlik açığının bütçe yetersizliği nedeniyle yaşandığını açıkladı. Nubendegani, ülkenin bazı bölgelerinde sınır güvenliğini halkın sağladığını ifade etti.

İran’ın 48 bin 195 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğunu hatırlatan Nubendegani, "Pakistan Sistan-Beluçistan eyaletinin sınırlarına hakim olamadığını söylemişti. Afganistan ve Irak ise ortada. Özellikle güney sınır bölgeleri kaçak göçmen geçişlerine sahne olmaktadır." dedi.

İran'ın uyuşturucu ve insan kaçakçılığı güzergahında yer aldığını dile getiren Nubendegani, "Asya'nın doğusundaki Bangladeş ve Myanmar gibi ülkelerden gelen göçmenlerin imkansızlıkları sebebiyle İran'da kalmaları sorun oluşturmuştur." sözlerini kullandı.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde bugün sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi Ceyş’ül Adl örgütü tarafından kaçırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net