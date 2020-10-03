İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 523 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 746'ya, vaka sayısının da 468 bin 119'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 387 bin 675'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 98 bin 161 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 15:51