İran'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 170 ölüm

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 657 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1400'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 945 bin 100’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 170 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 658 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 924'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 508 bin 907’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 310 bin 621 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 35 bin 388 kişiye aşının ilk dozunun, 532 bin 929 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 568 bin 317 doz aşı uygulandığı açıklandı.

AA