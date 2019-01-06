İran'da sosyal medya gerilimi 

İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ahmed Bigdeli, günümüz şartlarında ihtiyaç haline gelen sosyal medyaya yönelik sınırlandırmaların yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Bigdeli, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, zararlı sosyal medya uygulamalarıyla mücadelenin sınırlamalarla değil faydalı uygulamaların oluşturulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Sosyal medyanın yasaklanması veya sınırlandırılmasının sorunlara kalıcı çözüm getirmediğini kaydeden Bigdeli, "İran'da yargı, meclis, hükümet ve çeşitli kurumlar sosyal medya meselesine farklı açıdan bakıyor ve farklı kararlar alıyor. Tek bir karar mercii olursa sonuca ulaşılabilir." dedi.

İran yargısı, 2 Ocak'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı almıştı. Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, kararın henüz uygulamaya konmadığını açıklamıştı.

İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017’de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de Telegram da kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra ise Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA