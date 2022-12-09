İran'da Sünni din adamı Abdulvahid Rigi öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde bölgenin önde gelen Sünni din adamlarından Abdulvahid Rigi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camisi'nin Sünni İmamı Mevlevi Abdulvahid Rigi dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

IRNA'ya göre, Güvenlik Konseyi, olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağını duyurdu.