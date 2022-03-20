İran'da trafik kazaları: 2 günde 60 kişi hayatını kaybetti

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkan Vekili Siyaveş Muhibbi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı arifesinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Muhibbi, "Son 2 günde trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklı kazalarda 60 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili, geçen yıla göre bu yıl Nevruz Bayramı öncesindeki trafik kazalarında can kayıplarının yüzde 16, yaralanmaların ise yüzde 6 azaldığını kaydetti.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (1401 yılı) 21 Mart'ta başlıyor.

İranlılar yaklaşık 2 hafta süren Nevruz tatili boyunca yoğun şekilde aile ziyaretleri ve geziler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirler arası yollarda trafik kazalarının artmasına neden oluyor.