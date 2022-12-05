İran'da trafik polisine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, polislere yönelik saldırı hakkında bilgi verdi.

Kanberi, "Çabahar'da dün gece İmam Humeyni Caddesi'ndeki Dake Kapalı Çarşısı mevkiinde 2 trafik polisine silahlı saldırı düzenlendi. Polis memurlarından Arif Huti hayatını kaybetti, Bünyamin Fazıli yaralandı." dedi.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların olay yerinden kaçtıklarını aktaran Kanberi, olayın özel bir komisyon tarafından soruşturulacağını kaydetti.