İran'da, Üniversite Öğrenci Günü'nde yönetim karşıtı gösteriler düzenlendi

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, 5-7 Aralık için yapılan "genel grev ve boykot" çağrılarına katılan İranlılar bazı şehirlerde sessiz yürüyüşler gerçekleştirirken, bazı üniversitelerde ise çeşitli gösteriler düzenlendi.

Paylaşılan görüntülerde, başkent Tahran, İsfahan ve Kürdistan eyaletinin Gorve şehrinde herhangi bir tepki vermeden sessiz yürüyüş yapan protestoculara, emniyet güçlerinin gazlı müdahalede bulunması yer aldı.

Tahran'da, Mahsa Emini protestoları başladığından beri sık sık gösterilere sahne olan Emir Kebir Üniversitesinin kampüsünde öğrencilerin gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Üniversite Öğrenci Günü dolayısıyla Tebriz Tıbbi Bilimler Üniversitesi öğrencileri bildiri okurken, Mazenderan'daki Noşirevani Üniversitesi öğrencileri ise dersleri boykot etti.

Yine başkentte bulunan Zehra Üniversitesinin öğrencileri, gösterilere destek vermek amacıyla "Anlayış ve kardeşlik ile el ele olacağız" başlıklı basın bildirisi dağıttı. Kirman Tıbbi Bilimler Üniversitesi öğrencileri de okuldan uzaklaştırılan arkadaşları ile gösterilerde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını üniversitenin çeşitli yerlerine astı.

Kürdistan Üniversitesinde toplanan öğrenciler ise arkadaşları Nilüfar Necafpur'un tutuklanmasını protesto etmek için düzenledikleri gösteride, yönetim karşıtı slogan attı.

- Mahsa Emini gösterileri

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

- İran'da Üniversite Öğrenci Günü

İran'da petrolün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra, 7 Aralık 1953’te, dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti.

Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık, Üniversite Öğrenci Günü olarak anılıyor.