İran'da veliler hava kirliliği ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların kapatılmasına karşı

İran genelinde özellikle kış aylarında hava kirliliği endeksi yüksek düzeyde seyrediyor. Ayrıca bazı eyaletlerde zaman zaman gaz sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer, bu nedenlerle son dönemde sık sık okulları kapatarak çevrim içi eğitime geçme kararı alıyor. Ancak bu da başka sorunları beraberinde getiriyor.

Uzaktan eğitim sebebiyle öğrencilerin hem okula adaptasyonda sıkıntı yaşadığını hem de verimli eğitim alamadığını belirten ebeveynler yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor.

AA muhabirine konuşan başkent Tahran'daki veliler, okulların sık sık kapatılmasına tepki gösterdi.

Okulların kapatılması hava kirliliğine çözüm değil

Çeşitli gerekçelerle uzaktan eğitime geçilmesinden şikayet eden Parsa Şafakniya, önce Kovid-19 salgını şimdi de hava kirliliği ve soğuk hava nedeniyle çocukların derslerinden geri kaldığını söyledi.

Şafakniya, okullar tatil olsa da olmasa da çocuklarının şehirde yaşadığını ve her durumda hava kirliliğinden etkilendiğini, dolayısıyla uzaktan eğitimin çözüm olmadığını belirtti.

Hava kirliliği, soğuk hava, gaz tasarrufu gibi sebeplerle tatil istemediklerini vurgulayan Şafakniya, sorumluların bu konuda kalıcı çözüm üretmeleri gerektiğini ifade etti.

Şafakniya, "Ben öğrenci velisi olarak bu durumu doğru bulmuyorum. Sürekli sorun yaşıyoruz. Ben hava kirliliğini inkar etmiyorum ama buna bir çözüm bulmalıyız. Niye fabrikalarda mazot kullanılıyor? Büyük şehirlerde niye kalitesiz yakıt ve mazot kullanılıyor? Bu, sorumlu kişilerin mesuliyetidir." dedi.

Okul aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşme alanı

Çocuğu ilkokul birinci sınıfta okuyan Bahare Dehkan ise öğrencilere uzaktan eğitim verilmesinin veliler için de zorlukları olduğunu belirtti.

Dehkan, "Öğrenci okula gidince derslerini orada öğreniyor. Ödevlerini ise evde yapıyor. Ancak dersler çevrim içi olunca çocukların evde anneleriyle beraber ders yapmaları gerekiyor. Bu bizim için çok zor oluyor." diye konuştu.

Çevrim içi eğitimde çocukların odaklanma sorunu yaşadığını aktaran Dehkan, ders boyunca bir ebeveynin çocuğa eşlik etmesi gerektiğini, bunun da işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Okulun sadece ders alınan mekan olmadığını aynı zamanda çocukların iletişim ve sosyalleşme alanı olduğunu belirten Dehkan, "Evde öğrencilerin canları sıkılıyor çünkü okulda arkadaşlarıyla beraber oyunlarla öğrenmek istiyorlar. Öğrencilerin okulda eğitim görmeleri biz veliler, öğrenciler hatta öğretmenler için daha iyi." dedi.

"Çocuğun bütün şevki kırılıyor"

Anaokulu öğrencisi velisi İhsan Abbasi de gaz sıkıntısı veya hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasının tüm veli ve öğrencilerin alışkanlıklarını bozduğunu ifade etti.

Abbasi, "Hafta boyunca bir gün okul var bir gün yok. Çocuğu zamanında uyumaya ve erken uyanmaya alıştırmaya çalışıyoruz. Tatiller bol olunca da başarısız oluyor, çabamız boşa gidiyor." ifadelerini kullandı.

Okulun kapalı olup olmadığının zamanında bildirilmemesinin de ayrı bir sorun olduğunu söyleyen Abbasi, "Akşam yatarken yarın çocuk okula gidecek diyorsun. Sonra sabah okula gittiğinde okulun kapalı olduğunu görüyorsun. Çocuğun bütün şevki kırılıyor." dedi.

Daha iyi bir eğitim alması için çocuğunu özel okula yazdırdığını kaydeden Abbasi, tatiller nedeniyle bir istikrar yakalayamadıklarını söyledi.

İranlı veli, "Okullar başlayalı yaklaşık 5 ay oldu ama çocuk doğru düzgün bir şey öğrenmedi; beklediğimiz sonucu da alamadık." diye konuştu.