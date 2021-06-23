İran'da yeni sabotaj girişimi: Atom Enerjisi Kurumuna ait bina hedef alındı

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi oldu.

Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtildi.

Detayları açıklanmayan olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA