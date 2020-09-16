İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İran'da Tahran-Kirmanşah seferini yapmak üzere havalanan Meraj Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah'a gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağının kalkışından bir süre sonra hidrolik sistemlerinde teknik arıza meydana geldi.

Meraj Hava Yollarına ait "Airbus 320" tipi yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaynak: AA