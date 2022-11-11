İran'da yönetim karşıtı gösteriler düzenlendi

Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin Haş kentinde çekildiği belirtilen görüntülerde güvenlik güçlerinin yürüyüş yapan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede ettiği görülürken, silah sesleri de duyuldu.

Göstericiler, "Ne taç ne de sarık bu son mesajdır" şeklinde sloganlar attı.

Beluç Aktivistler Örgütü'nün Telegram sayfasında yayımladığı görüntülere göre, İranşehr kentinde bazı protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu göstericiler arasında yaralılar olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada, Çabahar kentinde göstericilerin el ele tutuşarak caddelerde yürüdüğünü gösteren görüntülerin yanı sıra Rask kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı plastik mermi kullandığını ileri süren videolar da yayımlandı.

Seravan kentinde de benzer gösterilerin düzenlendiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin çeşitli kentlerinde yapılan gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığı veya gözaltına alındığı kaydedildi.

Sünni din adamından yönetime tepki

Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan'da da Tahran yönetimi protesto edildi.

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Zahidan kentinin Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülke yetkililerinden protestocuları yabancı ülkelerle ilişkilendirme iddialarından vazgeçmesini istedi.

İsmailzehi, cuma hutbesinde "İnsanlar protesto ediyorsa, kendi zaaflarınıza bakın, yabancıları suçlamayın, 'düşman kışkırttı' demeyin. Bugün çığlık atan insanlar yabancılar yüzünden değil, sıkıntı yaşadıklarından çığlık atıyor." dedi.

Sistan-Beluçistan’ın Haş kentinin Cuma İmamı Mevlevi Muhammed Osman Kalenderzehi de dün yaptığı açıklamada il güvenlik konseyine hitaben "Yarın saat 11.00 ila 14.00 arasında Kaymakamlık Meydanı’ndan Serahi Meydanı’na kadar yol kenarına silahlı ya da silahsız hiçbir güvenlik görevlisini yerleştirmeyin, namazdan sonra caminin kuzeyinde halk gösteri yapacak." demişti.

Sistan-Beluçistan eyaletindeki protestolar

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Eyaletin Haş kentinde 4 Kasım günü cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmişti.

İranlı Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'ye ait Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Haş kentindeki gösterilerde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.