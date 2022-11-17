İran'da yönetim karşıtı protestolar devam etti

İran’da, üç yıl önce patlak veren akaryakıt zammı protestolarının yıl dönümünde yeniden başlayan ve yönetim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler birçok kentte devam etti.

Başkent Tahran’ın Şehreki Garb semtinde sokağa çıkan protestocular caddeyi trafiğe kapatıp yönetim karşıtı sloganlar atarak özgürlük istediklerini söyledi.

Diğer yandan Tahran’ın Çitger, Geyşa, Aryaşehr, Ekbatan, Punek, Nevvab, Reyşehr bölgelerinde sokağa çıkan göstericiler ateş yakıp yolu trafiğe kapatırken Firdevsi ve Şehrziba caddeleri de protestolara sahne oldu.

Şehrin değişik bölgelerinde sokağa çıkmayan kişilerin ise balkon ve pencerelerden uzun süre yönetim karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ile Gilan eyaletinin Masal şehrinde toplanan kalabalık caddeyi trafiğe kapatıp “Mollalar yok olmalı” şeklinde slogan atarken Bukan kentinde belediye binasına girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Senendec ketinde Beheşti Muhammedi Mezarlığında toplanan kalabalık sloganlar atarken, gösterilerde hayatını kaybettiği belirtilen İsa Biglari’nin babasının oğlunun ardından seslenerek “Diktatöre ölüm” diye slogan attığı görüldü.

Cenaze merasiminden dönen kalabalık şehir merkezinde gösteri düzenlerken güvenlik güçleri protestoculara müdahale edip göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsfahan şehrinde ise gösterilerde hayatını kaybeden Ahmed Şükrullahi isimli vatandaşın ölümünün 40’ıncı günü için merasim düzenlendi. Yürüyüş yapan katılımcılar, “Kadın Hayat Özgürlük” sloganını attı.

Diğer yandan Bukan, Kamyaran, Sakkız kentlerinde de dünkü gösterilerde hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendiği bildirildi.

Akaryakıt zammı protestoları

İran'da Kasım 2019’da akaryakıta yapılan yüzde 300'lük zam geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkede 15 Kasım Cuma günü yapılan zammın ardından aynı gün sınırlı olarak başlayan protestolar, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü tüm ülkeye yayılmıştı.

Protestoların artması üzerine ülke genelinde internete erişim engellenmiş ve güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre akaryakıt zammı protestolarında 304 kişi hayatını kaybetmişti.