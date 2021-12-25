İran'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü
Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.
Ortadoğu 25.12.2021, 10:15
Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde eyaletin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.
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