banner39

banner35

İran'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Ortadoğu 25.12.2021, 10:15
İran'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü

Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde eyaletin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.

banner53
#iran #kaza
Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?