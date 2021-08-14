İran'da zorunlu tatil
İran'da artan vaka sayıları zorunlu tatili getirdi. Çalışması zorunlu olmayan iş yerleri 6 gün boyunca kapalı tutulurken Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.
Ortadoğu 14.08.2021, 13:11
İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.
İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.
Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.
Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.
Kaynak: AA
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