İran'daki bazı kent ve üniversitelerde 'Mahsa Emini protestoları' devam etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesinden bir grup öğrenci, şehirdeki İmam Humeyni Hastanesinde gösteri düzenledi. Protestoya bazı öğretim üyelerinin de destek verdiği ileri sürüldü.

Sistan-Beluçistan Bilim ve Kültür ile Şiraz Tıp Bilimleri üniversitelerinde ise öğrenciler oturma eyleminin yanı sıra yürüyüş yaparak yönetime tepki gösterdi.

Başkent Tahran’nın batı kesiminde düzenlenen gösterilere ait olduğu ifade edilen görüntülerde ise toplanan grubun slogan attığı görüldü.

Mazenderan eyaletinin Novşehr kentinde, Mahsa Emini protestolarında hayatını kaybeden Henane Keya’nın ölümünün 40. günü için anma toplantısı yapıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda yönetim karşıtı sloganlar atıldı.

Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec’de ise esnaf protestolara destek vermek için bir günlük kepenk kapattı. Firdevsi Caddesi’nde toplanan kalabalık grup da slogan atarak yürüyüş yaptı.

Akşam saatlerinde ise kentin Baharan bölgesinde göstericiler ateş yakarak yolu trafiğe kapattı.

Şehir içinde motorlu devriye gezen kolluk kuvvetleri göstericilere gazlı müdahalede bulunurken zaman zaman silah sesleri duyuldu.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.