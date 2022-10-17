İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisinden siyasi tutuklularıyla öne çıkan Evin Hapishanesi'nde 15 Ekim Cumartesi günü yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Adi suçluların bulunduğu bölümde çıkan olaylarda yaralanan 10 mahkumdan 4'ü daha hayatını kaybetti. Yaralı 6 mahkumun tedavisi ise devam ediyor. Hapishane olaylarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisi, dün yayımladığı açıklamada, adi suçluların bulunduğu bölümde mahkumlar arasında yaşanan kavga esnasında, hapishanenin dikiş atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkumun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 10 mahkumun da yaralandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı görülürken silah ve patlama sesleri de duyulmuştu.