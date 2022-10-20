İran'daki gösterilerde 14 yabancı tutuklandı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ülke yönetimine karşı protestolarla ilgili Amerikan, İngiliz, Fransız ve Afganistan vatandaşları dahil olmak üzere 14 yabancı uyruklu tutuklandı.

Haberde, "Soruşturmalar; ABD, Rusya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Afganistan dahil olmak üzere 14 ülke vatandaşının ülkedeki son isyanlarla ilgili tutuklandığını ve tutuklananlar arasında en çok Afgan uyrukluların olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tutuklamaların ne zaman gerçekleştiği belirtilmeyen haberde, daha önce İstihbarat Bakanlığı tarafından açıklanan 9 yabancı uyruklunun da bu sayıya dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca, Almanya'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinin "ülkedeki ayaklanmaları ateşlemek için diplomatik baskı ve uluslararası koordinasyonda ciddi ve etkili bir rol oynadığı" ve Alman Büyükelçiliği yetkililerinin, "çatışmaların ve isyanların seviyesinin nasıl genişletileceği konusunda bazı Avrupa büyükelçiliklerinin yetkilileriyle görüşmeler yaptığı" iddia edildi.