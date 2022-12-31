İran'daki gösterilerde 22 yaşındaki bir genç öldürüldü

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde, Mahsa Emini protestolarında hayatını kaybeden 7 kişinin ölümünün 40. günü nedeniyle düzenlenen anma törenine güvenlik güçleri müdahale etti.

Silahların da kullanıldığı müdahale esnasında 22 yaşındaki Burhan İlyas’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını gösteren görüntülerde, sık sık silah sesleri duyulurken İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ve Hengav İnsan Hakları Örgütü’nün sosyal medya paylaşımlarında yaralananların olduğu kaydedilmişti.

Diğer yandan, sosyal medya kullanıcıları çatışmaların yaşandığı Cevanrud’da internetin kesildiğini öne sürdü.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

- Göstericilerden 2 kişi idam edildi

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.

Her ikisinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve idam kararlarının teamüllerin dışında ivedilikle infaz edilmesi tartışmalara yol açtı.