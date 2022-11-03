İran'daki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi

İran'ın Kerec kentinde rejim karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) elemanlarından 1'i hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.

Sosyal medya görüntülerine göre, İran Azerbaycanı Türklerinden Hadis Necefi'nin ölümünün 40'ıncı günü münasebetiyle Kereç'te defnedildiği Sekine Mezarlığında toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.

Gösterilerin kentin sokaklarına taşmasıyla emniyet güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Tasnim Haber Ajansı, Kerec'teki olaylarda 1 Besic'in hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 polisin de yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericiler polis aracı içerisindeki emniyet güçlerine taşla saldırıyor. Gösterici olduğu öne sürülen bir şahsın da aynı araç içerisindeki yaralı polislere ateş ettiği görülüyor.

Kerec'teki olayları kontrol altına almak için çevre illerden çok sayıda polisin kente sevk edildiği belirtildi.

22 yaşındaki İranlı Türk kızı Hadis Necefi, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında ülke genelinde başlayan gösteriler esnasında Kerec kentinde emniyet güçlerinin müdahalesinde 6 kurşunla hayatını kaybetmişti.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.