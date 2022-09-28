İran'daki protestolarda ölü sayısı 76'ya yükseldi

Norveç merkezli bir kuruluş olan İran İnsan Hakları (IHR) yetkilileri, hükümeti muhalefeti bastırmak için orantısız güç ve gerçek mühimmat kullanmakla suçladı.

Devlet medyası, çok sayıda güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere ölü sayısının 41'e yükseldiğini söyledi ve "isyancıları" suçladı.

Ayrıca 20'si gazeteci yüzlerce kişi tutuklandı.

IHR direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam, "Protestoculara yönelik işkence ve kötü muamele riski çok ciddi. Protestoculara karşı gerçek mühimmat kullanımı uluslararası bir suçtur. Dünya, İran halkının temel haklarına yönelik taleplerini savunmalı" dedi.

BM insan hakları ofisi ayrıca yetkililerin şiddetli tepkisinden çok endişe duyduğunu söyledi ve onları barışçıl protesto hakkına saygı duymaya çağırdı.

Hükümet karşıtı gösteriler, Mahsa Amini'nin 17 Eylül'deki cenazesinden bu yana İran genelinde 80'den fazla şehir ve kasabaya yayıldı.