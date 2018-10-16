İran'daki saldırının planlayıcısı öldürüldü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısının baş planlayıcılarından olduğu belirtilen "Ebu Daha" kod adlı terörist Irak'ta öldürüldü.

Irak Başbakanlığına bağlı ve Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, yayınladığı yazılı açıklamada, kod adı Ebu Daha olan DEAŞ'ın Diyala'daki askeri sorumlusunun güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Fetih Koalisyonu lideri de olan Amiri, vilayetteki istikrar ve güvenin güçlendirilmesinden sorumlu olduklarını, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde de Diyala'da Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürülen Ebu Daha'nın, 22 Eylül'de Huzistan vilayetine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen saldırının baş planlayıcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Haberde, sözde askeri sorumlunun yanı sıra 4 militanın daha öldürüldüğü kaydedildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA