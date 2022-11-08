İran'daki türbe saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı

İran'ın güney kesiminde yer alan Şiraz şehir merkezinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne 26 Ekim'de saldırı düzenleyen kişinin kimlik bilgileri açıklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, silahlı saldırgan Sobhan Komrouni'nin Tacikistan vatandaşı olduğu duyuruldu.

Komrouni'nin İran güvenlik güçlerince tutuklandığı sırada yaralandığı, daha sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirilmişti.

IRNA'nın iç istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde ayrıca Komrouni'ye destek olan kişinin Afganistan vatandaşı Muhammed Ramiz Reşidi olduğu belirtildi.

Haberde ek olarak İran'ın başkenti Tahran'dan "saldırının ana koordinatörlüğü görevini yürüten" üçüncü bir kişinin de Azerbaycan vatandaşı olduğu öne sürüldü.

İranlı yetkililerin saldırıyla ilişkili, "aşırılık yanlısı gruplarla bağı olduğunu" ileri sürdüğü Azerbaycan, Tacikistan ve Afganistan vatandaşı 26 kişinin gözaltına aldığı kaydedildi.

Öte yandan haberde, gözaltına alınanlardan bazılarının Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde de benzer saldırılar planladıkları iddia edildi.

IŞİD, İran'ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Söz konusu saldırıda ilk olarak 15 kişinin öldüğü belirtilmişti ancak resmi açıklamalar daha sonra hayatını kaybeden kişi sayısı olarak 13'ü işaret etmişti.

Kaynak: Mepa News