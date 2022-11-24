İran'daki üniversitelerde protestolar dün de devam etti

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasından paylaştığı görüntülere göre, gün içinde ülkede birçok üniversitede gösteri düzenlendi.

Gilan Üniversitesi Sanat Fakültesinde öğrenciler duvarlara Mahabad’daki gelişmeleri ve çocuk yaştaki Kiyan Pirfelek'in öldürülmesini kınayan yazılar yazarken Allame Tebatebayi Üniversitesi öğrencileri de üniversite kampüsünde oturma eylemi yaptı.

Emir Kebir Teknoloji Üniversitesinde ise öğrencilerin keyfi olarak tutuklanması ve okuldan uzaklaştırılması ile güvenlik tedbirlerinin devam etmesi protesto edildi. Öğrencilerin dönem sınavlarını boykot ettiği bilgisi aktarıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) sosyal medya paylaşımına göre, Kürdistan Üniversitesinin öğretim üyeleri gösterilerde öğrencilerle bir araya gelerek baskıların durdurulması, tutuklanan öğrencilerin bırakılması için okunan açıklamaya eşlik etti.

Paylaşılan görüntülerde, İsfahan Üniversitesi ile Pars Sanat ve Mimarlık üniversitesi öğrencilerinin protesto düzenleyerek yönetim karşıtı slogan attığı görüldü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor. ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.