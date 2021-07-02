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İran'dan 12 ülkeye varyant yasağı

Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden İran'a girişler yasaklandı.

Ortadoğu 02.07.2021, 12:12
İran'dan 12 ülkeye varyant yasağı

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.

Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.

AA

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#iran #Yasak
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