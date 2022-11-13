İran'dan Almanya Başbakanı Scholz'a ağır ifadeler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Scholz’un İran yönetimine dair son açıklamalarına cevap verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kenani, bazı ülkelerin "insan haklarını siyasi oyunlarının malzemesi" yaptıklarını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Saddam rejimine verilen destekleri, ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından çekilmesinin ardından (İran’a) uygulanan yaptırımlarda ABD'ye ayak uydurmaları ve sonuncusu Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik DEAŞ’ın terör eylemlerine sessiz kalmaları gibi durumları unutuyorlar."

İran’ın insan hakları konusunda "sorumluluk ilkesine dayanarak" irade gösterdiğini kaydeden Kenani, Almanya’nın, ülkelerin egemenliğine saygı gösterme konusundaki "uluslararası sorumluluğundan kaçmanın" yanı sıra "İran karşıtı terörist ve ayrılıkçı gruplara" barınak sağladığını ve kendini insan hakları savunucusu olarak gösterdiğini ifade etti.

Kenani, tarihsel bağları bozmanın uzun vadeli sonuçlar doğuracağını, İran’ın Alman makamlarından talep ettiği insan hakları listesinin uzun bir liste olduğunu belirterek, Almanya'nın "sorumlu bir şekilde" geçmişteki talepleri de aydınlatması gerektiğini vurguladı.

Alman makamlarına ilişkilerde "rasyonaliteye geri dönme tavsiyesinde bulunduğunu" aktaran Kenani, karşılıklı saygı ve çıkarlar inşa etmenin, sürdürülebilir iş birliğinin tek yolu olduğunu kaydetti.

- İran ile Almanya arasındaki karşılıklı açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 10 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski bağları baltalamak uzun vadeli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorlukları çözmeyi veya (İran ile) karşı karşıya gelmeyi seçebilir. Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün yaptığı açıklamada, göstericilere ve Almanya'daki İran kökenli vatandaşlara seslenerek, "Talep ettiğiniz her şeyin arkasındayız, insan hakları ve kadın hakları için. İran halkının yanındayız." demişti.

İran’ın, BM üyesi olduğunu, insan haklarını destekleme ve koruma taahhüdünde bulunduğunu belirten Scholz, şunları söylemişti:

"İnsan hakları ihlal edildiğinde bunu görmeli ve harekete geçmeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Tahran, Senendec, İsfahan ve Şiraz'da sokaklarda ve mahkeme salonlarında neler olduğunu görüyoruz. Özgürlük ve adalet için verilen mücadeleyi görüyoruz. Şiddete derhal son verilmesini talep ediyoruz. Siyasi tutukluların, hapisteki gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Faillerin sorumlu tutulabilmesi için delillerin toplanmasını desteklediklerini belirten Scholz, Avrupa Birliğinin İran’a karşı halihazırda bazı yaptırım paketlerini kabul ettiğini hatırlatarak, gelecek hafta bu yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini açıklamıştı.