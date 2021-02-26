İran'dan Ermenistan'daki taraflara sükunet çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan'daki taraflara sükunet çağrısı yaptı.

İran'dan Ermenistan'daki taraflara sükunet çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamayla Ermenistan'daki gelişmelerin dikkatle takip edildiği bildirildi.

Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

AA

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