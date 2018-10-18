İran'dan 'Kaşıkçı' için açıklama geldi

Rusya'nın "El-Yevm" televizyonuna verdiği mülakatta Cema Kaşıkçı olayı ile ilgili açıklama yapan İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğüne yönelik iddiaların beklentilerden uzak olmadığını belirtti.

Abdullahiyan, "Kaşıkçı konusunda Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasının sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.