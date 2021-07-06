İran'dan kritik karar

İran devlet televizyonuna konuşan elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Abuzer Salihi, "Ülkede elektrik tüketiminin üretilen miktardan fazla olması nedeniyle ülke içinde elektrik tedarikinde sorun olmaması için elektrik ihracatını sıfıra indirdik." dedi.

Salihi, Afganistan'ın Herat vilayetinde elektrik tedarikinin yüzde 70'inin İran tarafından sağlandığını, ancak ülkedeki ihtiyaç nedeniyle Herat'a elektrik tedarikinin de tamamen durdurulduğunu belirtti.

Tevanir, ülke genelinde günlük elektrik üretiminin 54 bin megavat olduğunu, buna karşın yaz sıcakları nedeniyle tüketimin 65 bin megavatı bulduğunu açıklamıştı. Açıklamada üretim ile tüketim arasındaki farkın kapanması için kesintilerin zorunlu olduğu belirtilmişti.

İran'da indirimli tarifeler nedeniyle artan kripto para üretiminin de elektrik enerjisinde sorunlara yol açtığı ifade ediliyor. Hükümet bu nedenle eylüle kadar kripto para üretimini yasaklamış ve şu ana kadar 196 bin 233 izinsiz kripto para üretim cihazına el koymuştu.

Halk elektrik kesintilerinden şikayetçi

Irak başta olmak üzere komşu ülkelere elektrik ihraç eden İran'da halk, yetkililerden elektrik kesintilerine çözüm bulmasını isterken hükümet yetkilileri de halka tüketimi azaltmaları ve "israf"tan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.

Ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sorunlardan kaynaklı kesintiler, bazı kentlerde protesto edilmişti.