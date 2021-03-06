İran'dan nükleer konusunda 'yapıcı' açıklama

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD'nin tek taraflı olarak feshettiği nükleer anlaşma konusuna geri dönüş sinyali vererek Tahran yönetiminin kısa süre içinde "yapıcı ve somut" bir eylem planı sunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz perşembe günü Fransız ve ve bazı Avrupalı kaynaklar Tahran'ın nükleer programa geri dönüş konusunda resmi olmayan görüşmeleri başlatmak için son birkaç gündür olumlu adımlar attığını açıklamıştı.

Zarif, Twitter mesajında ülke politikalarının canlı olduğunu ve siyasilerin farklı görüş bildirebildiklerini belirterek, "Ancak tüm bu fikirler devlet politikasıyla karıştırılmamalı. İran'ın Dışişleri Bakanı ve nükleer baş müzakerecisi olarak kısa süre içinde yapıcı ve somut eylem planımızı uygun diplomatik kanallar aracılığıyla sunacağım" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi şimdiye kadar Avrupa Birliği aracılığıyla 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı yeniden ele almak için dünya güçleri ve ABD görüşmeyi reddetmişti.

İran'da nükleer politada etkili isimler

İran'ın nükleer politikası cumhurbaşkanı ya da hükümet tarafından değil, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirleniyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetimi, 2015'te İran ile imzalanan ve Obama tarafından onaylanan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 Mayıs'ında tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı.

O dönemden bu yana Tahran yönetimine uyguladığı yaptırımları artıran ABD, İran'da büyük bir ekonomik bunalıma sebebiyet vermişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya geçtiğimiz perşembe günü Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu toplantısında, İran ile yaşanan gerilimi düşürmek ve diplomasiye şans tanımak için ABD destekli planı askıya almıştı.

AA