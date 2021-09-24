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İran'dan nükleer müzakerelere ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yakın zamanda nükleer görüşmelere döneceklerini söyledi.

Ortadoğu 24.09.2021, 18:14
İran'dan nükleer müzakerelere ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini söyledi.

Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Anadolu Ajansı dahil bir grup medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İran'ın nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri dosyasını gözden geçiriyoruz. 4+1 müzakereler çok yakında yeniden başlayacak." dedi.

Abdullahiyan, yapıcı görüşmelerden somut sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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#iran #nükleer müzakereler #Hüseyin Emir Abdullahiyan
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