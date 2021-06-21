İran'dan önemli açıklama: Bütün konularla ilgili net bir metne ulaştık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelerde tüm konularla ilgili net bir metne ulaştıklarını ve anlaşmanın yakın olduğunu belirtti.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Viyana'da yaklaşık 3 aydır devam eden nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Viyana'daki görüşmelerin daha fazla uzamasına ve yıpratıcı hale gelmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Hatibzade, "Viyana'daki görüşmelerin bir sonraki turunun son olması uzak bir ihtimal değil. Bütün konularla ilgili net bir metne ulaştık. Geriye sadece tüm tarafların siyasi bir karar alması kaldı. Siyasi karar alınırsa müzakerelerin son noktasında geldiğimize dair ümitvar olabiliriz." bilgisini paylaştı.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı oturumunun dün sona erdiği açıklanmıştı.

AA